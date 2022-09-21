Yunanistan Ege'yi mezarlığa çevirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda katılımcılara hitap etti:

DÜNYA TEHDİT ALTINDA: Dünyamızın birden fazla tehditle eşzamanlı olarak baş etmeye çalıştığı, kritik dönemden geçiyoruz.

KÜRESEL ENFLASYON: Salgında ağır darbe alan küresel ekonomi, Rusya-Ukrayna savaşıyla yeni şok dalgasına maruz kalmıştır. Artan enerji, gıda fiyatlarının oluşturduğu enflasyon baskısı, tüm ekonomileri ve sosyal refahı menfi yönde etkilemektedir.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ: Uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına destek vermeye çağırıyorum. Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkânı verecek; adil bir çözümü beraberce bulmamız gerekiyor.

TAHIL SEVKİYATI: İstanbul Mutabakatı'nın ikinci ayı dolarken, tahıl sevkiyat her geçen gün ivme kazanmaktadır. Benzer yaklaşım, Zaporijya Nükleer Santrali için de sergilenebilir.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR: Birleşmiş Milletleri, yeniden yapılandırmamız şarttır. 'Dünya beşten büyüktür' gerçeğinin altını, her platformda en kuvvetli şekilde çizmeye devam edeceğiz.

PKK VE TÜREVLERİ: Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerini karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması beklenemez. Bu terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanları, teröristleri silahlandırma hatalarından dönmeye davet ediyoruz.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ: Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve onurlu dönüşü için üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz. Suriye'de 100 bin briket ev inşa ediyoruz. 200 bin konutun inşası için de hazırlıklara başladık.

YUNANİSTAN ZULMÜ: Türkiye olarak biz yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz geri itmeleri ile Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşındaki Abdulvahap aileleriyle Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. İnsanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara dur demenin vakti çoktan gelmiştir.

BU ACIMASIZLIĞA 'DUR' DEYİN

Erdoğan, geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın geri itmesi sonucu hayatlarını kaybeden 9 aylık Asım bebek ile 4 yaşındaki Abdulvahap'ın cansız beden görüntülerini tüm dünya ile paylaştı.

Erdoğan, Suriye'de yapılan briket evlerin görselini BM'de gösterdi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Erdoğan, New York'ta Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti ve Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü. Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabının ardından da Guterres, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, İspanya Başbakanı Sanchez, Katar Emiri Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeul, Bangladeş Başbakanı Vecid, İsrail Başbakın Lapid ve FIFA Başkanı Infantino bir araya geldi.

TÜM DÜNYAYA KKTC'Yİ TANIYIN ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, BM kürsüsündeki konuşmasında ülkelerle olan ilişkiler ve toplumsal sorunlar konusunda da net mesajlar verdi:

IRAK: Komşumuz Irak'ta da huzurun ve istikrarın hakim kılınması için her türlü çabayı sergiliyoruz.

LİBYA: Libya'nın istikrar ve refahı başta komşulara olmak üzere tüm bölge için kritik önemdedir.

FİLİSTİN: Orta Doğu coğrafyasında kalıcı barış ve istikrarın tesis açısından sona erdirilmesini gerekli gördüğümüz İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm vizyonuna güçlü destek veriyoruz.

AZERBAYCAN: Azerbaycan-Ermenistan arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşmasının mümkün olduğuna inanıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

UYGUR TÜRKLERİ: Çin'in toprak bütünlüğüne halel getirmeyecek şekilde, Müslüman Uygur Türklerinin hak ve özgürlüklerinin korunmasında hassasiyet gösteriyoruz.

BOSNA-HERSEK: Seçimlerin sorunsuz yapılması, bölgenin istikrarına katkı verecektir.

DOĞU AKDENİZ: Blögede barış ve istikrarın sürmesi, tarafların hak ve hukukuna saygı gösterilmesine bağlıdır. Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz.

KKTC: Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz.

YUNANİSTAN: Müslüman Türk azınlığa karşı hukuki yükümlülükleri ihlal eden ayrımcı ve baskıcı politikalar izlenmektedir. Temennimiz, Yunanistan'ın tüm bu sorunlu faaliyetlerine son vermesidir.

NATO: Avrupalı kimliğimizle kıtanın güvenlik, istikrar ve refahına katkılarımız sürerken en batıdaki Asyalı olarak da 'Yeniden Asya' girişimiyle, bu kıtada da aynı amaçla çalışıyoruz.

F-16 VERİLMEZSE TÜRKİYE BAŞININ ÇARESİNE BAKAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD TV'sinde "F-16 konusunda eğer biz Amerika'dan istediğimiz neticeyi alamazsak Türkiye'nin yapacağı iş de başının çaresine bakmaktır" dedi.

Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu çerçevesinde ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan PBS kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sizce şu an Türkiye-ABD ilişkileri ne durumda" sorusunu, "İdeal bir konumdadır diyemem. Çünkü bizim şu anda Amerika'yla dış ticaret hacmimizin buralarda olmaması lazım. Bizim Sayın Trump döneminde de belirlediğimiz bir rakam vardı, '100 milyar doları bulmalıyız' demiştik. Ama maalesef şu anda çok çok gerilerdeyiz" diye yanıtladı.

BIDEN BANA SÖZ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin savunma sanayiinde de istenilen yerde olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Savunma sanayini iyi bir yere taşımamız lazım. İşte mesela bizim F-16 meselemiz var. Biz sizden F-16 almışız. Şimdi sizden F-16 aldığımıza göre bunun gerisinin gelmesi lazım. Ama burada siyasi yaklaşımla karar vererek F-16 konusunda Türkiye'ye hâlâ bir yaptırım uygulama yoluna gitmek iki dost ülke için çok yanlış bir şey. En son Sayın Biden, bunu çözme noktasında bana söz verdi. Şu anda Biden'ın buna olumlu baktığını biliyorum. Hatta Cumhuriyetçilerle de görüşmelerimiz oldu, onlar da buna olumlu bakacaklarını söylediler."

BAŞKA SIKINTI YOK

Şimdi F-16 konusunda eğer biz Amerika'dan istediğimiz neticeyi alamazsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Siz kalkıp da Yunanistan'a F-16 konusunda her türlü desteği vereceksiniz, orada üsler kuracaksınız ama Türkiye gibi NATO'daki dost ülkeye ve ilk 5 içerisinde NATO'da her türlü desteği veren ülkeye bu desteği vermeyeceksiniz. Bu durumda Türkiye'nin yapacağı iş de başının çaresine bakmaktır. Yoksa bunun dışında bizim Amerika'yla sıkıntımız yok."

200 REHİNE ANLAŞMASI

Özbekistan'da Putin ile görüştüğünü ifade eden Erdoğan, "Kendilerinin de aslında bu işi artık bir an önce bitirmenin gayreti içerisinde olduğunu anladım. Bu gidişin sıkıntısı büyük. Bu noktada, örneğin şu anda 200 rehinenin takası konusunda bir mutabakat sağlandı. Bu güzel bir gelişme. Teknik boyutunu da arkadaşlar yürütüyorlar" dedi.

'YANLIŞ YAPTIM' DEMEZ

"Sizce Putin, yanlış hesap yaptığının farkında mı?" sorusuna Erdoğan, "Hiçbir lider 'Ben yanlış yaptım' demez. Aynı şeyi Ukrayna için de düşünmek lazım. O da a 'Ben yanlış yaptım' diye düşündü mü?" cevabı verdi.

ENFLASYONU AŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'deki enflasyon sorununun nasıl çözülebileceğine" ilişkin soruya karşılık da şunları söyledi: "Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda yüzde 8, yüzde 9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 var. Biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz. Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil. Ama Amerika'da bile bugün raflar boş, Fransa'da raflar boş, Almanya'da raflar boş. Benim vatandaşım şu anda istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor. Bizim için şu anda enflasyon bir sıkıntıdır ama yılbaşından sonra biz enflasyonda da bu sıkıntıyı aşacağız."