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16 Haziran 2023 Cuma 22:11:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 22:11:00

Başkan Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

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Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Erdoğan, cumartesi ve pazar günleri yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun."

Etiketler : recep tayyip erdoğan ysk üniversite
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