Başkan Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Başkan Erdoğan, cumartesi ve pazar günleri yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun."