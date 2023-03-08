Başkan Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başvuru süreci bugün başlayan, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sevgili genç kardeşlerim,— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 8, 2023
Bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum. https://t.co/fA0xvib4LE
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu
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