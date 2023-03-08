Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sevgili genç kardeşlerim,



Bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum. https://t.co/fA0xvib4LE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 8, 2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu