"Yıkılan her şey daha iyisiyle yeniden inşa edilmeden deprem bölgelerinden ayrılmayacağız"

Başkan Erdoğan: Yıkılan her şey daha iyisiyle yeniden inşa edilmeden deprem bölgelerinden ayrılmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Kaybımız öylesine büyük, acımız öylesine derin ki anlatmaya kelimeler kifayet etmiyor.

Yaklaşık 1.5 ay içinde arama-kurtarma çalışmalarının bittiği, enkaz kaldırma faaliyetlerinin hızla sürdüğü, kalıcı konutların inşasına başlandığı bir döneme girdik

Geçici barınma için 125 bini AFAD tarafından olmak üzere, 156 bin çadır dağıtılmış veya kurulmuştur

Yaklaşık 309 bin aileye 10 bin liralık ödemeler yapılmış, 101 bin aileye de 15 bin liralık taşınma paralarının ödenmesine başlanmıştır. Kalıcı konutlarla ilgili hazırlıkları da inşaat safhasına getirdik

Geçici barınma merkezlerinin kurulumu ve kalıcı konutların inşasında gecikmeye izin vermeyiz

(Deprem bölgeleri) Tüm yaralar sarılıp, yıkılan her şey daha iyisiyle yeniden inşa edilmeden buralardan ayrılmayacağız

(Kalıcı konutlar) Bu şehirlerde yaşayan insanımızın kimsenin keyfini bekleyecek, hesaplarının tekemmülünü bekleyecek vakti de sabrı da dermanı da yoktur

Dünyada 500 kilometrelik bir alana yayılan böylesine büyük bir felaketin yıkıcı etkilerinin bu kadar kısa sürede üstesinden gelecek başka ülke bulamazsınız

Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var, nerede bu belediyeler, bu belediyeler buralara uğradı mı? Biz sorumluluğumuzun gereğini, sizlerin beklediği işleri yaparak sözlerimizi tutmaya bakacağız

Biz ana muhalefetin yalanlarıyla ayakta duran bir parti, bir iktidar değiliz. Hatırlayın salgının olduğu dönemde bakınız İstanbul'da dev Çam ve Sakura Hastanesi'ni bitirdik

Tek yapamayacağımız şey, ölenleri geri getirememektir. Onun dışındaki her kaybı telafi edecek güce, imkâna ve kararlılığa sahibiz

Hatay'dan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, binanız depreme dayanıklı değil, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın

Edindiğimiz tecrübeleri, depremlerin önümüze koyduğu fotoğrafı ve bilim insanlarımızın öngörüleriyle, ülkemizi afetlere dayanıklı hale getirmekte kararlıyız

(Güvenli binalar) 14 Mayıs seçimlerinde yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın taviz verilmez maddesi olacak

(Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli) Hatay, güvenli konutları, tarihi ve kültürel mirasımızın ihyasıyla ortaya çıkacak görünümüyle bu modelin vitrini olacak