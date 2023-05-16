Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ve DSP Genel Başkanı Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN, AKSAKAL'I KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN, ERBAKAN'I KABUL ETTİ!
Başkan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN, YAPICIOĞLU'NU KABUL ETTİ!
Başkan Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
- Başkan Erdoğan'ın 2'nci tur sloganı belli oldu!
- Dışişleri'nden Uluslararası Gözlem Misyonu'nun seçimlere ilişkin ön bulgularına eleştiri
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
- Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle araya geldi
- Bakan Soylu: Şimdi görevi tamamlama sırası cumhurbaşkanlığı seçiminde
- Kalın: İkinci tur daha kolay olacak ama rehavete kapılmayacağız