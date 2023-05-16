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16 Mayıs 2023 Salı 18:33:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 18:33:00

Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle araya geldi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ve DSP Genel Başkanı Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN, AKSAKAL'I KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN, ERBAKAN'I KABUL ETTİ!

Başkan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN, YAPICIOĞLU'NU KABUL ETTİ!

Başkan Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler : başkan erdoğan yeniden refah parti fatih erbakan
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