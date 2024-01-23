23 Ocak 2024 Salı 21:08:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 21:08:00
Başkan Erdoğan, “Yeni Şafak Gazetesi 30. Yaş Kutlama'' programına bir video mesaj gönderdi
Başkan Erdoğan, “Yeni Şafak Gazetesi 30. Yaş Kutlama' programına bir video mesaj gönderdi.
Başkan Erdoğan, "Yeni Şafak Gazetesi 30. Yaş Kutlama" programına bir video mesaj gönderdi
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- Başkan Erdoğan, “Yeni Şafak Gazetesi 30. Yaş Kutlama'' programına bir video mesaj gönderdi
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