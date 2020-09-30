30 Eylül 2020 Çarşamba 20:57:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 20:57:00
Başkan Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri ile görüştü
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmesinde, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti
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