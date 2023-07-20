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20 Temmuz 2023 Perşembe 13:20:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 13:20:00

Başkan Erdoğan: Yeni Ercan Havalimanı, KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "(Yeni Ercan Havalimanı) Bu eser, Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti'nin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada törene katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivil hava trafiğine 3 Şubat 1975'te açılan Ercan Havalimanı'nın daha önce 20 bin metrekarelik terminal binası, 34 bin metrekarelik otopark alanı ve 2 bin 755 metre uzunluğunda ana piste sahip olduğunu belirten Erdoğan, 2016'da başlanan inşa faaliyetleriyle havalimanının geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşturulduğunu bildirdi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı, 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir. Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya kadar hizmet verebilecek duruma gelmiştir.

Daha modern ve kapasiteli terminal binası, turizme doğrudan katkısının yanı sıra, daha fazla yatırım, daha fazla gelir, daha fazla istihdam demektir. Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası'nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır.

Bu eser, Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır."

"ULUSLARARASI UÇUŞLAR İÇİN KULLANILACAĞI GÜNLER UZAK DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etüdünden inşasına ve işletmesine kadar, böylesine önemli bir eserin hizmete sunulmasının her aşamasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirildiğini söyleyen Erdoğan, "Kıbrıs Türkleri, Ercan Tavsiyeli Hava Sahası içinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliğiyle yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir." dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu vesileyle uluslararası toplumu, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı görecek veya gösterecek hiçbir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını teslim eden dönemin Genel Sekreteri Kofi Annan'ın da çağrısına kulak vererek, hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. 'Kıbrıs Adası'nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin' çağrımı yineliyorum."

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Havalimanımıza adını veren Şehit Binbaşımız Fehmi Ercan başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ ERCAN HAVALİMANI PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Ercan Havalimanı terminal binası ve pistinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Erdoğan şunları ifade etti:

Daha modern ve kapasiteli terminal binası turizme doğrudan katkısının yanı sıra daha fazla yatırım, daha fazla gelir, daha fazla istihdam demektir.

Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası'nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır.

Bu eser, Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır.

Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı'ndan yalnızca Türkiye'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştiriliyor.

Ercan Havalimanı, Uluslararası Sivil Havacılık standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor.

Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliğiyle yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır.

Bugün açılışını yaptığımız yeni terminal ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir.

Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı gösterecek hiçbir BM Güvenlik Konseyi Kararı bulunmadığını teslim eden, dönemin Genel Sekreteri Kofi Annan'ın da çağrısına kulak vererek; hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum.

Kıbrıs Adası'nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil, 'eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin' çağrımı yineliyorum.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ercan havalimanı terminal kktc
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