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02 Haziran 2023 Cuma 12:49:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 12:49:00

Başkan Erdoğan, yeni dönemine başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli irade tarafından 2014 yılında getirildiği cumhurbaşkanlığı makamındaki yeni dönemine yarın resmen başlayacak. Erdoğan, yabancı liderlerin de katılacağı törende Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek.

28 Mayıs seçiminde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başlıyor.

İlk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce mazbatasını Meclis'in geçici başkanı sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'den alacak, ardından Genel Kurul'da yemin edecek.

20'DEN FAZLA DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI KATILACAK

Meclis'teki programa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak. Bazı ülkeleri ise dışişleri bakanları temsil edecek.

Erdoğan, Meclis'teki törenin ardından Ata'nın manevi huzuruna çıkacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak olan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

BEŞTEPE'DE GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ

Bir diğer tören 2018 yılında olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul edecek. Burada yapacağı konuşmada yeni dönemin yol haritasına dair mesajlar da verecek.

YENİ KABİNE ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çankaya Köşkü'ne gidecek. Devlet başkanlarının onuruna vereceği yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türkiye büyük millet meclisi yemin cumhurbaşkanı
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