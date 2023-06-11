Başkan Erdoğan yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonraki ilk yurt dışı ziyaretlerini yeni haftada yapacak. Geleneği bozmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 13 Haziran Salı günü de Azerbaycan'da temaslarda bulunacak.
Yeniden "Cumhurbaşkanı" seçilen Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra ilk ziyaret edilen ülkeler geleneğini bozmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni haftanın ilk gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek. Türkiye'nin Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki yol haritasına ilişkin mesajlar verecek.
SALI GÜNÜ ALİYEV İLE BİR ARAYA GELECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Haziran Salı günü de Azerbaycan'ı ziyaret edecek.
Mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek. İki lider, Ankara-Bakü hattında iş birliğinin daha da arttırılmasına yönelik değerlendirme yapacak.
Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog sürecinde kaydedilen ilerlemeyi de ele alacak. Kafkaslar'daki kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik mesajlar verilecek.
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