VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya, Ukrayna'ya ait 38 İHA'yı düşürdü
Medvedev'den tansiyonu yükseltecek açıklama! "Almanya bizimle savaşa hazırlanıyor"
Haiti'de yüzlerce mahkum firar etti
Başkan Erdoğan: Yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sandıkta vereceğiz
Papa Franciscus, Gazze için "Yeter artık lütfen" dedi
Rusya: Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor
03 Mart 2024 Pazar 16:13:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 16:13:00

Başkan Erdoğan: Yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sandıkta vereceğiz

ABONE OL

Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde halka seslendi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Muğla yörüklerinin ve Türkmenlerinin mağduriyetlerini biz ortadan kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk

Muğla'yı köy görünümünde tutanlar bakanlıklarımızın ve girişimlerimizin hayata geçirmek istedikleri projeleri engellemek için ellerinden geleni yapmışlardır

Muğla'da 3 bin 375 konutun yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 303 konutun yapımına devam ediyoruz

Fethiye ve Marmaris Körfezi'nin balçıktan temizlenmesi için gönderdiğimiz 2 adet tarama ve dip temizleme gemisi dün itibariyle bölgeye ulaştı. Tarama çalışmalarına bu hafta başlıyor.

Muğla'da toplam 60 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 5 yeni baraj daha inşa ediyoruz

İşte eser ve hizmet siyasetinin Muğla'ya kazandırdıkları

Belediyecilikteki 30 yıllık, hükümetteki 21 yıllık birikimimizle Muğla'mızın emrindeyiz

Cumhuriyet tarihimizin en alçak ihanet girişimi olan 15 Temmuz'un ardından terörle mücadelemizi artık kendi topraklarımızda değil, terörün kaynağı olan yerlerde yürüteceğimizi ilan ettik. Bütün teröristleri mağaralara gömdük

Başkan Erdoğan, Muğla'daki Cumhur İttifakı Belediye Başkan adaylarını takdim etti

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan muğla miting
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı

Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX