Başkan Erdoğan: Yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sandıkta vereceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde halka seslendi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Muğla yörüklerinin ve Türkmenlerinin mağduriyetlerini biz ortadan kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk

Muğla'yı köy görünümünde tutanlar bakanlıklarımızın ve girişimlerimizin hayata geçirmek istedikleri projeleri engellemek için ellerinden geleni yapmışlardır

Muğla'da 3 bin 375 konutun yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 303 konutun yapımına devam ediyoruz

Fethiye ve Marmaris Körfezi'nin balçıktan temizlenmesi için gönderdiğimiz 2 adet tarama ve dip temizleme gemisi dün itibariyle bölgeye ulaştı. Tarama çalışmalarına bu hafta başlıyor.

Muğla'da toplam 60 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 5 yeni baraj daha inşa ediyoruz

İşte eser ve hizmet siyasetinin Muğla'ya kazandırdıkları

Belediyecilikteki 30 yıllık, hükümetteki 21 yıllık birikimimizle Muğla'mızın emrindeyiz

Cumhuriyet tarihimizin en alçak ihanet girişimi olan 15 Temmuz'un ardından terörle mücadelemizi artık kendi topraklarımızda değil, terörün kaynağı olan yerlerde yürüteceğimizi ilan ettik. Bütün teröristleri mağaralara gömdük



Başkan Erdoğan, Muğla'daki Cumhur İttifakı Belediye Başkan adaylarını takdim etti



Ayrıntılar geliyor...