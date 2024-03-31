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31 Mart 2024 Pazar 13:19:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 13:19:00

Başkan Erdoğan: Yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, "Bir taraftan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi diğer taraftan yerel yönetim seçimi bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Kabine geçip oylarını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim edip imzalarını attı.

Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 249. Emine Erdoğan da 248. sırada yer alıyor.

"YENİ YÜZYILIN BAŞLANGICINA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandıktan sonra açıklama yaptı.

Erdoğan, iki seçimin milleti yorduğunu söyleyerek "Kısa bir süre önce malum miletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini icra ettik. Bugün yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz. Bu iki seçim milletimizi yordu, bizleri de yordu. Çünkü çok yoğun bir kampanya geçirdik" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir taraftan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi diğer taraftan yerel yönetim seçimi bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum.

Milleitmize gösterdiği bu sadakat için şahsım ve tüm partili arkadaşlarım olarak teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün sandık kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan seçim üsküdar
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