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25 Mart 2024 Pazartesi 12:57:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 12:57:00

Başkan Erdoğan: Yazıcıoğlu'nu her zaman sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümüyle ilgili paylaştığı mesajda, "Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 15. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vefatının 15'inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında anılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ana soruşturma sürüyor
Etiketler : recep tayyip erdoğan muhsin yazıcıoğlu ölüm yıl dönümü
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