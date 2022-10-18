Başkan Erdoğan yazar Nuri Pakdil'i andı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yazar Nuri Pakdil'i ölüm yıl dönümünde andı. Erdoğan, mesajında, "Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs şairi olarak bilinen yazar Nuri Pakdil'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Pakdil ile olan fotoğrafını paylaşan Erdoğan, şunları söyledi:
"Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs'e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim makamını âli eylesin."
Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs'e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim makamını âli eylesin. pic.twitter.com/7lvyHGZOmo— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2022
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