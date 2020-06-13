Başkan Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı
Kaynak: AA
Başkan Recep Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda Meriç'in; "Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden ala akraba mı olur?" dizelerine de yer verildi.
Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir #CemilMeriç'i rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2020
Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/rmazjq2QTa
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
- İçişleri Bakanlığı: Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
- Firari FETÖ'cü Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
- Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanları Türkiye'yi ziyaret edecek
- Bakan Çavuşoğlu, Youtube kanalında memleketi Söbüçimen Yaylası'nı anlattı
- Başkan Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı