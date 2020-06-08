Başkan Erdoğan: Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor

Başkan Erdoğan: Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığımızı kapayacağız." dedi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Her şeyi serbest bıraktık diye, bu iş bitti anlamına gelmez." diye konuştu.

"ANKARA'DA SAĞLIK VADİSİ KURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da şehir hastanesi yapmak." dedi. Erdoğan, sağlık yatırımları kapsamında Ankara'da "sağlık vadisi" kuracaklarını açıkladı.

Erdoğan, "Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor, yazmayacak. Yatırımları aynı kararlılıkla devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"60 BİN CİVARINDA SOLUNUM CİHAZI SİPARİŞİ VAR"

Yerli ve milli solunum cihazının üretildiğini hatırlatan Erdoğan, "Siparişler yoğun şekilde gelmeye başladı, 60 bin civarında solunum cihazı siparişi var." dedi.

"Ekonomik güvenlik konusunda mücadele vereceğiz"

Piyasa bozucu faaliyetlerle mücadeleye sonuna kadar devam edileceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Haksız fiyat artışlarına yönelik MASAK incelemelerini başlatacak. Ülkenin ekonomik güvenliği konusunda gerekli mücadeleyi vereceğiz çünkü bu da bir terördür."

"HAFTER HER AN SÜRECİN DIŞINA ATILABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da geçiş sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Hafter her an sürecin dışına atılabilir, gelişmeler onu gösteriyor. Trump ile görüşmemizden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni dönem başlayabilir, mutabakatlarımız oldu. Sayın Putin'le de görüşmem olacak. 'Benim orada askerim yok' açıklaması vardı, kendileriyle konuşalım istiyorum."

"FETÖ'CÜ İSİMLERİ TRUMP'A AKTARDIK"

ABD Başkanı Donald Trump ile bu akşam gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi veren Erdoğan, "FETÖ'cü isimleri kendilerine aktardık. O da 'Gönderdiğiniz bilgileri alacağım, gerekli çalışmaları yapacağım' dedi." şeklinde konuştu.