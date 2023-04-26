Başkan Erdoğan, yarınki programlarına çevrimiçi bağlantı ile katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarınki programlarına çevrimiçi bağlantı ile katılacak.
Başkan Erdoğan'ın yarın yapılacak Akkuyu Nükleer santrali ilk yakıt yükleme törenine uzaktan bağlantıyla katılacağı öğrenildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, 'Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır' dedi.
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