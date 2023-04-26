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26 Nisan 2023 Çarşamba 21:44:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 21:44:00

Başkan Erdoğan, yarınki programlarına çevrimiçi bağlantı ile katılacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarınki programlarına çevrimiçi bağlantı ile katılacak.

Başkan Erdoğan'ın yarın yapılacak Akkuyu Nükleer santrali ilk yakıt yükleme törenine uzaktan bağlantıyla katılacağı öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, 'Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır' dedi.

Etiketler : erdoğan bağlantı program
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