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10 Eylül 2023 Pazar 14:33:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 14:33:00

Başkan Erdoğan: Yarın Paşinyan ile görüşeceğim

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, yarın büyük ihtimalle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Erdoğan, "Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar doğru değil. Kabullenmek mümkün de değil. Bölgeyi sükunete davet etmekten başka çaremiz yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi kapsamında Yeni Delhi'deki uluslararası basın toplantısında Paşinyan ile de görüşeceğini açıkladı:

"Yarın büyük ihtimalle Sayın Paşinyan'la görüşmem olacak. Bölgeyi (Karabağ) sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. "Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar doğru değil. Kabullenmek mümkün de değil. Biz de buna olumlu bakmıyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunduğu sırada gerçekleşen görüşmede iki lider, bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Azerbaycan - Ermenistan ilişkileri ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan olaylar da ele alındı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ermenistan nikol paşinyan azerbaycan
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