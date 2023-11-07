VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu
Bakanlık açıkladı: Emekli aylığı ödeme tarihleri değişmedi
Satışlar durduruldu! İsrail'e bir boykotta Anadolu Üniversitesi'nden
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
Hocalı katliamlarına katılan Ermeni asıllı Haçaturyan'a 15 yıl hapis
Türkiye sayılı ülkelerden! Her biri 28 milyon metreküp kapasiteye sahip
07 Kasım 2023 Salı 14:29:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 14:29:00

Başkan Erdoğan yarın Özbekistan'a gidecek

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak için yarın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gidecek. Zirvede, ekonomik ilişkilerin yanı sıra İsrail saldırılarının durdurulması ve Filistin'e insani yardımın bir an önce ulaştırılması konusu da ele alınacak.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantılarının 16'ncısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak.

2 gün sürecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Erdoğan, heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya gelecek.

BÖLGESEL TİCARETİ GELİŞTİRECEK ADIMLAR BELİRLENECEK

Zirvede; üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak.

Bölgesel ticareti geliştirecek araçlar da masadaki konu başlıkları arasında yer alacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar belirlenecek.

ZİRVEDE İSRAİL SALDIRILARININ DURMASI VE FİLİSTİN'E İNSANİ YARDIM DA GÖRÜŞÜLECEK

Bölgesel meseleler de zirvede görüşülecek. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu'nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek.

Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak.

Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin'e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da görüşülecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan özbekistan israil filistin
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
Harbiye ilk heyecan

Harbiye ilk heyecan
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX