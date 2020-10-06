Başkan Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a gidecek
Kaynak: DHA
Başkan Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Erdoğan'ın, ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtildi.
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