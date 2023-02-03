Başkan Erdoğan, bugün Kosova Başbakanı Kurti ile görüşecek
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Kosova Başbakanı Albin Kurti bugün Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
İstanbul'da gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ayrıca Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
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