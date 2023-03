Başkan Erdoğan: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Gündemimiz deprem olacak tek derdimiz yaraların sarılması olacak.

- Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin.

- Kalıcı konutları bir yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz.

- Depremde yıkılan bina soruşturmalarında 302 kişi tutuklandı.

- Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz.

- Bu ölçüde büyük bir yıkımın karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks gösterecek, harekete geçecek başka bir ülke yok. Biz çünkü geçmişte de bunun imtihanlarını başarıyla verdik.

- Depremin ilk dakikalarından itibaren çok hızlı bir şekilde durum tespiti yaptık. Türkiye'nin dört bir yanından ekipleri, araç gereçleri bölgeye sevk ettik.

- Kabinemizin tüm üyelerini deprem bölgesine göndererek her birini bir ilin koordinatörü olarak görevlendirdik. Sağolsun bakan arkadaşlarım o gündem bugüne bölgeden hiç ayrılmadan görevlerini yaptılar.

- Asker, polis, jandarma, sağlıkçı, madenci, itfaiyeci aklınıza kim gelirse bölgeye gönderdik. Binlerce iş makinesini, uçağından helikopterine, gemisinden İHA'sına kadar tüm imkanlarımızı depremzedeler için harekete geçirdik.

- Depremin ardından ilk birkaç saatte çalışmaların düzene girmesiyle arama kurtarma, ardından enaz kaldırma çalışmalarını profesyonelce yerine getirmeye başladık.

- Tabii ki o günlerde bir de ağır kış şartları var. Bu şartlara rağmen araama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmöalarını gördük. Deprem felkaetininj ardından ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha idrak ettik. Milletimiz asrın felaketini asrın dayanışmasını gösterdi.

- Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları bulunanlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 302 şüpheli tutuklandı, 466 şüpheli adli kontrol altına alındı, 312 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden dördünün yurt dışında olduğu, bunun yanında 64'ünün de öldüğü tespit edildi. Tutuklananlardan 106'sı müteahhit, 163 kişi yapı sorumlusu, 15 kişi yapı sahibi, 18 şüpheli de binada değişiklik yapan kişi.

- Adli kontrol altındaki şüphelilerden 85'i müteahhit, 294'ü yapı sorumlusu, 56'sı yapı sahibi, 31'i de binada değişiklik yapan kişiler. Sürecin her aşamasının yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen adalet önünde hesap verecek, kaçışı yok.

- Toplam 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı.6 bin 223 köy evinin yapım süreci başladı. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz.

- Şehirlerimizi inşa ve ihya dönemi resmen başlamış durumda. Van'da, Bingöl'de İzmir'de bu işi yaşadık.

- Biz bu işte çırak değiliz. Kalfalığı da geçtik, ustalığı yakaladık. Bir taraftan zemin etüdleri hızla devam ediyor. Sert zeminlerde kalıcı konutların yapılması çalışmalarını sürdürüyoruz. 21 Şubat'tan bugüne kadar Gaziantep'te 13 bin 629, Adıyaman'da 2280, Kilis'te 645, Hatay'da 2928, Kahramanmaraş'ta 8773, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 6644, Elazığ'da 505, Adana'da 1171, Osmaniye'de 1657 ve Dİyarbakır'da1122 toplam 40104 afet konutunun ihalesi yapıldı.

- Yine Osmaniye'de 600, Kahramanmaraş'ta 620, Malatya'da 2800, Adıyaman'da 1500, Şanlıurfa'da 300, Gazintep'te 310 ve Kilis'te 93 6223 köy evinin de ihalesi. Toplamda 46327 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başladı ve inşallah bir yıl içerisinde inşa edewrek hak sahiplerine teslim edeceğiz.

- Biz ilk defa bu adımları atmıyoruz. Bir seneyi hedef olarak koyarsın da 13,14,15 ay olur. Biz Van gibi devasa depremde bunu ispat ettik. Şu anda bu işi yaşamak, görmek isteyenler Van'a giderler.

- Buralarda da dikey mimariye girmiyoruz. İlk yaptığımız iş süratle zemin kontrollerini yapmak oldu.

İSTANBUL DEPREME NE KADAR HAZIR?

- Depremin tehdit etmediği hiçbir şehir yok. Tehdit var ama felaket tellalığını doğru bulmuyorum. İstanbul'da yapılan planlara kimse uymuyor.

- Kentsel dönüşümde muhalefet nedeniyle sıkıntı yaşadık.



- İnşallah CHP ve ortakları bu depremden ders çıkarmış olurlar da kentsel dönüşüm projelerinin karşısında durmaktan vazgeçerler

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

- Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor.

- Şartlar elverişli olursa hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir



TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ

- Onların bir sıkıntısında biz onların onlar da bizlerin yanında oldu. Kardeş ülkelerin desteklerini gördük. Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması'nın tesisini oluşturduk. Her türlü afete hazırlıklı olmalıyız dedik. Tüm ülkeler buna olumlu baktılar.

14 MAYIS SEÇİM HAZIRLIKLARI

- Alışılmış bir seçim kampanyası düşünmüyoruz. Ortada bir hüzün var, böyle bir felaketin olduğu dönemde biz müziksiz bir kampanya yapacağız. Şehirlerde her vatandaşımızın kapısını çalacağız. Bizim Türkiye Vizyonumuza her bir insanımıza ihtiyacımız olduğunu anlatacağız. 20 yılda bizim samimiyetimizi halkımız gördü. Ürettiklerimiz, yaptıklarımız ülkemize her alanda neler yaptık, neler yapacağız istiyoruz ki vatandaşlarımıza anlatalım.

- Biz göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometre yol vardı. Biz bunu 29 bin kilometreye çıkarttık. En basitinden sadece İstanbul'dan İzmir'e 7 saatte giderdik, şimdi bu 3,5 saate indi. Biz göreve geldik Türkiye'de 26 havalimanı vardı şimdi sayı 58. Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik. Türkiye bizim vatanımız. 78 üniversite varken şimdi 208 üniversite var. Hakkari'ye varıncaya kadar üniversitemiz var mı? Var. İşi buraya kadar taşıdık eğitimde.

- İlk okullarda çocuklar kitap bulamıyordu. Kırtasiyeye gittiğimizde 10 gün sonra gider kitap alırdık. Bu günler CHP'nin günleriydi. Ama şimdi biz okul açıldığı gün kitaplar sıralarda hazır.

- Biz şehir hastanelerinden bahsediyoruz. Bay Bay Kemal biz yapmayacağız diyor. Bu hastaneler olmasaydı biz COVID-19'da neler yapardık? O hastaneler bizim süreci başarıyla atlatmamıza neden oldu. Sağlıkta başarılı olmaya mecburuz. Sağlıklı bir ülke olmadıktan sonra bir yere varmanız mümkün değildir.

KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU

- Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculukta parmakla gösterilen tek ülke Türkiye. Dünyanın dilindeyiz resmen. 2-3 gün içinde sayın Putin'le tekrar bir görüşme yapacağız.

