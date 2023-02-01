Başkan Erdoğan yarın Bahçeli ile görüşecek
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceğini açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceğini açıkladı.
Başkan Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi.
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