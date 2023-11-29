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29 Kasım 2023 Çarşamba 22:45:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 22:45:00

Başkan Erdoğan, yarın BAE'ye gidecek

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Dubai'de icra edilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Başkan Erdoğan'ın zirvenin ilk günü, 1 Aralık'ta hitap gerçekleştirmesi, toplantı marjında katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Etiketler : dünya iklim emirlikler Başkan Erdoğan
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