Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

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25 Mayıs 2021 Salı 14:32:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 14:32:00

Başkan Erdoğan yarın ABD'li üst düzey şirketlerin yöneticileriyle görüşecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü (yarın) ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüşecek. Erdoğan'ın 14 Haziran'da ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesi gözler çarşamba gününe çevrildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticileriyle video konferans görüşmesi yapacak. Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak.

TRT Haber'in haberine göre hükümet Türkiye'nin doğrudan yatırım çeken ülke konumunu pekiştirmesi için harekete geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüşecek.

DİKKATLER ÇARŞAMBADA

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran'daki NATO zirvesinde ilk kez bir araya gelecek.

O kritik görüşme öncesinde gözler çarşamba gününe çevrildi.

Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin yöneticisiyle görüşecek.

TÜRKİYE'DEKİ YATIRIM FIRSATLARI

Görüşmenin ana gündemi Türkiye'deki yatırım ortamı olacak.

Başkan Erdoğan, Amerikan firmalarının yöneticilerine Türkiye'de yatırım gerçekleştiren uluslararası şirketlerin kazanımlarına dikkat çekecek ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak. Ardından, şirket temsilcilerinden gelen soruları yanıtlayacak.

Etiketler : başkan erdoğan abd abdli şirketler
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