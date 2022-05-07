VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ahmiçi Katliamı'nın acısı hala devam ediyor
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına telefon
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
Haliç Tersanesi'ndeki yangın söndürüldü
Saudia'dan iki yıl sonra İstanbul'a ilk uçuş
Antarktika'da büyük miktarda su bulundu
Afganistan'dan kadınlara 'örtünme' zorunluluğu
Teknesini Tuzla'da yata dönüştürüyor
Acısıyla tatlısıyla beşinci yıl
Hayali dünyayı gezmek
Göçerlerin yayla mesaisi başladı
Çoraplardan bebek, şişeden robot!
Huzurevinin hostes annesi
Google'dan büyük yenilik: Çalınan şifreler otomatik değişecek
11 terörist daha artık etkisiz
İçişleri Bakanlığı'ndan nokta operasyonu! Tamamı imha edildi
Gül döktüm yollarına!
Hediye gibi geldin
Bodrum sezonunu açtılar
Kıyafet şovun bir parçası
Anlamlı klip
Yıldız'lı performans
ASELSAN hava savunmada yeni görevine başladı
Yaşını hep erken kutlamış
07 Mayıs 2022 Cumartesi 22:31:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 22:31:00

Başkan Erdoğan Yalovalı şehidin babasıyla telefonda görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'ın babası ile telefonda görüştü.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, beraberindeki partililerle şehidin Çiftlikköy ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bağatar'ın telefonundan şehidin babası Hakkı Bahadır ile görüşmesinde başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim şehidimizle beraber sevgili Habib'ine sizleri de komşu eylesin. Malum şehitler ölü değil, diridirler ama kul olarak biz bilmeyiz. Allah sabrınızı artırsın inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun." dedi.

Baba Bahadır da Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Sizi çok seviyoruz. Allahü Teala sizi var etsin, başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Sürekli dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Recep tayyip erdoğan şehit yalova
Düğün öncesi tatil

Düğün öncesi tatil
Eliz rolü benim tam tersim

Eliz rolü benim tam tersim
Şarkının mevsimi olmaz

Şarkının mevsimi olmaz
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Bodrum'a yerleşti

Bodrum'a yerleşti
Açıkhava coşkusu

Açıkhava coşkusu
Panik atak itirafı

Panik atak itirafı
Şampiyonluğu sahnede kutladı

Şampiyonluğu sahnede kutladı
ınstagram'da bayram mesaisi!

ınstagram'da bayram mesaisi!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER