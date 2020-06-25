Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran Cuma günü sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelecek.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştireceği bilgisi verildi.
Söz konusu yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.
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