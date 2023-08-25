25 Ağustos 2023 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 13:45:00
Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesiyle ilgili Kremlin'den açıklama
Kaynak: İHA
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Kremlin'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin yakın zamanda görüşecek." denildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.
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