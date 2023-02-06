Başkan Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirme yapıldı.