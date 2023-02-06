Başkan Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda görüştü
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüşerek deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirme yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirme yapıldı.
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