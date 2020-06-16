16 Haziran 2020 Salı 17:42:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 17:59:00
Başkan Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü
Başkan Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü. İki lider Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdi.
Başkan Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü. İki lider Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdi.
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