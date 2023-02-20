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20 Şubat 2023 Pazartesi 19:04:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 19:04:00

Başkan Erdoğan: 200 bin konutun inşası Mart ayında başlayacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta depremlerden etkilenen bölgeleri ve Konteyner Kenti ziyaret etti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, '' Sadece Mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz'' dedi.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'ndeki Konteyner Kenti ziyaret etti. Başkan Erdoğan, yaptığı ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kahramanmaraş'ın saygıdeğer güzel insanları. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 6 Şubat'ta ardı ardına yaşadığı deprem felaketinden bu yana 2 hafta geçti. Depremin üçüncü günü geldiğim Kahramanmaraş'ta felaketin büyüklüğünü bizzat müşahade ettim. Enkazın kaldırılmaya başlandığı yardım faaliyetlerinin düzene girdiği bir dönemde tekrar Kahramanmaraş'tayız. Şehirde tespiti tamamlanan yerlerde 91 bin bağımsız bölümün yıkık, yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu belirlendi. Kahramanmaraş'ın yaklaşık üçte biri oturulamaz hale gelmiştir. Burada altyapısı kontrol edilerek güvenliği temin edilen yerlere elektrik, doğalgaz ve su verilmeye başlandı. Deprem bölgesinin tamamında 65 bin konteynerin kurulumu sürüyor. Bu rakamı 100 bine çıkartacak, ihtiyaç halinde 200 bine kadar yükseltebileceğiz.

Mart ayı içinde 45 bin 67 konutun temelini atarak inşasına başlıyoruz.

Sadece Mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz.

Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum.

Devletimizin gücü milletimizin gönül zenginliği bunların hepsini karşılayabilecek güçtedir.

Kahramanmaraşlı kardeşlerime seslenmek istiyorum. Gelin Kahramanmaraş için hemen şimdi diyerek bu şehre sahip çıkalım.

Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Yerinde ihya edilecek yerleşim yerlerinde bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : erdoğan bahçeli deprem

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