Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin poz verdiği harita zorlarına gitti

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19 Kasım 2021 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 15:00:00

Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin haritalı pozu Yunan'ın zoruna gitti: Kışkırtıcı

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Başkan Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'deki görüşmesinde 'Türk Dünyası' haritasıyla poz vermesi Yunanistan'ı rahatsız etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile, geçtiğimiz gün Beştepe'de bir araya geldi. İkili görüşmesinde, siyasi ve ekonomik meseleleri görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda Bahçeli, üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği "Türk Dünyası Haritası"nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

"Türk Dünyası Haritası" Yunanistan'ı rahatsız ederken, Yunan Greek City Times adlı haber sitesi iki liderin harita ile verdikleri pozu "kışkırtıcı" olarak nitelendirdi.

Haberde "Erdoğan, Trakya ve Kıbrıs'ı da içeren kışkırtıcı bir 'Türk dünyası' haritasına sahip" yorumunu yer aldı.

Etiketler : türk Dünyası Haritası Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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