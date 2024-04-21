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O hakaret sonrası DEM partili şahıs tutuklandı
21 Nisan 2024 Pazar 17:19:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 17:19:00

Başkan Erdoğan ve Atatürk'e hakaret etmişti! DEM partili şahıs tutuklandı

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Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden şahıs hakkında tutuklama kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden şahıs hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret"ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : diyarbakır sur belediye hakaret başkan erdoğan
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