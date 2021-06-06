  • BIST
    1447.93
  • Dolar
    8,6279
  • Euro
    10,5229
  • Altın
    525,0870
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Müziğin GNÇ yıldızları Turkcell ile parlayacak
Ahmet Şık'ın haddini aşan sözleri sonrası başsavcılık harekete geçti
"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini destekliyoruz"
Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı! Mahmur'un beyni yok edildi
Türkiye oyunu değiştiriyor: Avrupa sıraya girdi
'Mihriban'ın şairi Karakoç'un vefatının 9'uncu yılı
Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı
Kars Barajı, su yüzeyinde kalan minare ve kuşlar ile ilgi çekiyor
Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak
"Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur"
İBB'ye metro tepkisi çığ gibi büyüyor
Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi
Bakan müjdeyi verdi: İlave rezervler bulabiliriz
Deniz salyası tehdidi büyüyor!
Yunanistan'da Türk SİHA'sı paniği!
Afyon'da belediye seçimi! Cumhur İttifakı büyük fark attı
CIA yakında Afganistan'daki tüm üslerini kaybedecek!
Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 mesajı: Kararlıyız
Pakistan'da korkunç tren kazası
Irak ordusu PKK'ya savaş açtı!
Marmara'da 7/24 temizlik
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı
Teröre tam destek! ABD'nin YPG/PKK aşkı bitmiyor
Hurdalardan zürafa heykeli
06 Haziran 2021 Pazar 00:58:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 00:58:00

Başkan Erdoğan vatandaşlarla dondurma yedi, sohbet etti

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yoğun geçen mesai gününü sürpriz bir ziyaretle tamamladı. Beylerbeyi'nde bir dondurmacıya uğrayan Erdoğan, vatandaşlarla dondurma yedi, sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi görüşmelerde bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Kısıklı'daki konutuna geçti.

Erdoğan, yol güzergahında bulunan Yalıboyu Caddesi'ndeki bir dondurmacıda makam aracını durdurarak, dükkandaki esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti ve dondurma yedi.

Vatandaşlara da ikramda bulunan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara da el salladı.

Etiketler : başkan erdoğan İstanbul Yalıboyu Caddesi'
Dilan'dan La Casa de Papel ruhu

Dilan'dan La Casa de Papel ruhu
Kanser tedavisinde her şey yolunda!

Kanser tedavisinde her şey yolunda!
İyi proje olursa Burak'la oynarım

İyi proje olursa Burak'la oynarım
AKŞAM'A en iyi muhabir ödülü

AKŞAM'A en iyi muhabir ödülü
Payitaht'a veda

Payitaht'a veda
Sokak tacizine dur!

Sokak tacizine dur!
Ordu'dan sonra Kars'a gidiyor!

Ordu'dan sonra Kars'a gidiyor!
Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık

Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık
30 yaşına evli girecek

30 yaşına evli girecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER