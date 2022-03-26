VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
FSM Köprüsü 1 saatliğine karartıldı
Biden: Putin iktidarda kalmamalı
Washington'da çiçek açan kiraz ağaçları ilgi çekiyor
Başkan Erdoğan Van'daki gençlere hitap etti
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
Yolda kalan turist otobüsünü ekipler kurtardı
Türkiye'de 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu
Biden'dan Putin'e: O bir kasap
Lviv'de yakıt deposuna 2 güdümlü füzeyle saldırı
Türk-Alman tekstil mühendislerinden iş birliği
Çin'de düşen uçakta kurtulan olmadığı kesinleşti
Bakan Yanık: Kadına yönelik suçların cezası ağırlaşacak
Türkiye de tedarik zincirinin merkezinde
Ukrayna: Saldırılarda 136 çocuk öldü
Onbir Ayın Sultanı Ramazan, 2 Nisan'da başlıyor
Milli savaş uçağının motoru yerli olacak
ABD'nin Delaware eyaleti ramazan ayını resmen tanıyan tasarıyı kabul etti
Yeni proje heyecanı
Yıllardır uğurlu saatini arıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da hırsız şoku
Duyarlı vatandaştan insanlık dersi
Fanatik berberden kampanya: Tıraş ol bileti kap!
Dikkat eksikliği şampiyonluk getirdi
26 Mart 2022 Cumartesi 23:30:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 23:31:00

Başkan Erdoğan Van'daki gençlere hitap etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı "Gençlerle Sohbet Buluşması"na telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.

Telefon bağlantısıyla gençlere hitap eden Başkan Erdoğan, buluşmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Gençleri en kalbi duygularla selamladığını söyleyen Erdoğan, şöyle dedi:

"Geleceğiniz aydınlık olsun inşallah. Yakın bir zamanda toplu açılışlar ve bunların yanında Van'da gençlerle danışma meclisi, bunları yaparak geleceğe Van'ı çok daha iyi yerlere taşıyalım diye düşünüyorum. İnşallah biz de Van'a geldiğimizde inanıyorum, sizlerle bunu çok farkı bir şekilde yaşayacağız. Van yeniden eski günlerine dönecektir diye düşünüyorum. Van buna hazır mı? Van'ın yeniden eski günlerine dönmesi bizi çok daha farklı bir şekilde inşallah coşkuya götürecek. Böylece Van'ı gençlik yıllarındaki hale getirmek ve gençlik yıllarındaki gibi Van'ı görmek istiyoruz. Bu duygularla gençlerimizi alkışlıyorum, onların gözlerinden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, inşallah en kısa zamanda Van'da sizlerle beraber olmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Etiketler : başkan erdoğan telefon bağlantısı van
‘Herkesin hikayesi devam ediyor'

‘Herkesin hikayesi devam ediyor'
İşim tutmasada takılmıyorum

İşim tutmasada takılmıyorum
Ortaya çıktı

Ortaya çıktı
‘Süslü Korkuluk' krizleri atlattı

‘Süslü Korkuluk' krizleri atlattı
Z kuşağını yakaladı

Z kuşağını yakaladı
250 bin TL'lik kumaş

250 bin TL'lik kumaş
Dondurmadan 2 milyon lira kazandı

Dondurmadan 2 milyon lira kazandı
Yılbaşında yeni aşk

Yılbaşında yeni aşk
Yeni evinde ‘Güven'de

Yeni evinde ‘Güven'de

EN ÇOK OKUNAN HABERLER