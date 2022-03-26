Başkan Erdoğan Van'daki gençlere hitap etti

Telefon bağlantısıyla gençlere hitap eden Başkan Erdoğan, buluşmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Gençleri en kalbi duygularla selamladığını söyleyen Erdoğan, şöyle dedi:

"Geleceğiniz aydınlık olsun inşallah. Yakın bir zamanda toplu açılışlar ve bunların yanında Van'da gençlerle danışma meclisi, bunları yaparak geleceğe Van'ı çok daha iyi yerlere taşıyalım diye düşünüyorum. İnşallah biz de Van'a geldiğimizde inanıyorum, sizlerle bunu çok farkı bir şekilde yaşayacağız. Van yeniden eski günlerine dönecektir diye düşünüyorum. Van buna hazır mı? Van'ın yeniden eski günlerine dönmesi bizi çok daha farklı bir şekilde inşallah coşkuya götürecek. Böylece Van'ı gençlik yıllarındaki hale getirmek ve gençlik yıllarındaki gibi Van'ı görmek istiyoruz. Bu duygularla gençlerimizi alkışlıyorum, onların gözlerinden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, inşallah en kısa zamanda Van'da sizlerle beraber olmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum."