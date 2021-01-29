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29 Ocak 2021 Cuma 14:45:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 14:45:00

Başkan Erdoğan uyardı: Çok ağır cezalar sizleri bulabilir

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Fiyat artışı konusunda vatandaşın ezilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Erdoğan, "Esnaflarıma sesleniyorum, süreci böyle devam ettirecek olursa ağır cezalarla karşılaşırsınız. Yaptığınız işi hakkı ile yapın." dedi. Restoranların ne zaman açılacağına da değinen Erdoğan, "Şu anda lokantalarımızı belirli bir süre daha gözetleme gibi düşüncelerimiz var" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Fiyat artışı konusunda vatandaşın ezilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Erdoğan, "Yaptığınız işi hakkı ile yapın." uyarısında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bilim Kurulu tavsiyelerine uyuyoruz. Vefat sayılarındaki düşüş de beni ciddi oranda umutlandırıyor. Açık mekanlarla ilgili adımlar atmaya gayret ettik; şu anda lokantalarımızı belirli bir süre daha gözetleme gibi düşüncelerimiz var. Bu süre içerisinde Küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz.

Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Esnaflarıma sesleniyorum, Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Yaptığınız işi hakkı ile yapın.

ELON MUSK İLE GÖRÜŞME

Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar.

Etiketler : Başkan erdoğan bilim kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı
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