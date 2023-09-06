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Başkan Erdoğan, USCMO üyelerini kabul etti: "Kur'an'a saldırı barbarlıktır"
06 Eylül 2023 Çarşamba 22:24:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 22:24:00

Başkan Erdoğan, USCMO üyelerini kabul etti: "Kur'an'a saldırı barbarlıktır"

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) üyelerini kabul etti.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde USCMO üyelerini kabul etti.

Başkan Erdoğan, "Müslümanlar olarak terörden nefret suçlarına kadar birçok sorunla aynı anda mücadele ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara "ifade özgürlüğü" kisvesi altında müsaade edilmesini kabul etmediğimizi her vesile ile ifade ediyoruz. Bu, açık bir nefret suçu ve barbarlıktır" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Başkan Erdoğan kur'an ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi
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