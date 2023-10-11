VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Alman mevkidaşı ile görüştü
Lübnan Tezkeresi Meclis'ten geçti
Fransa'da İsrail'e "siyasi yol" çağrısı
İsrail, BM kararlarını ihlal etti: İki devletli çözüm hiçe sayıldı
İSPARK'a zam yapıldı
Başkan Erdoğan, Ürdün kralı ile görüştü
11 Ekim 2023 Çarşamba 18:31:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 18:31:00

Başkan Erdoğan, Ürdün kralı ile görüştü

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükûnetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil, her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Etiketler : Ürdün Kralı GÖRÜŞME BAŞKAN ERDOĞAN
Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX