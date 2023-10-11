Başkan Erdoğan, Ürdün kralı ile görüştü

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükûnetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil, her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.