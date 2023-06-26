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26 Haziran 2023 Pazartesi 15:07:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 15:07:00

Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebrikinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebrikinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Umman'ın bölgedeki ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti. Liderler görüşmede karşılıklı Kurban Bayramı tebrikinde de bulundu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan umman heysem bin tarık
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