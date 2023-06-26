Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebrikinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebrikinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Umman'ın bölgedeki ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti. Liderler görüşmede karşılıklı Kurban Bayramı tebrikinde de bulundu.
- "Onur Şan'la Bayram Ola" bayram boyunca 24 TV ekranlarında evlerinize konuk oluyor
- Merdan Yanardağ gözaltına alındı
- Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
- Kurban Bayramı'nda et ve tatlıya gerektiğinde "hayır" denmeli
- Bayram süresince yurt genelinde hava durumu
- "Türkiye'nin darbecilerle mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz"