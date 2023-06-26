Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebrikinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Umman'ın bölgedeki ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti. Liderler görüşmede karşılıklı Kurban Bayramı tebrikinde de bulundu.