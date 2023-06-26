Başkan Erdoğan, Umman Sultanı bin Tarık ile görüştü
Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Başkan Erdoğan, Umman'ın bölgedeki ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti.
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