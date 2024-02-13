Başkan Erdoğan uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dubai'de, uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde temaslarını sürdürüyor.
#SONDURUM Başkan Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabul ettihttps://t.co/r5KD2o2BGz pic.twitter.com/R5feSAaYC4— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) February 13, 2024
Bu kapsamda Erdoğan, uluslararası yatırım şirketleri ile Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
"TİCARET HACMİ 20 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ AŞTI"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulünde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmanın hedeflendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Hükümetler Zirvesi için bulunduğu Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, hedefin bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.
Şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti.
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