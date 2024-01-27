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27 Ocak 2024 Cumartesi 15:34:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 15:34:00

Başkan Erdoğan: Uluslararası Adalet Divanının kararı dünya 5'ten büyüktür haykırışımızın adeta bir aksisedasıdır

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanının dün aldığı karar dünya 5'ten büyüktür haykırışımızın adeta bir aksisedasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz, 31 Mart'ta şehirlerini, ortak değerlerini istismar siyasetiyle değil eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir, bizim adaylarımız, belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'in bu seçimlerde kendisini yıllardır ihmal edenlerden sandıkta hesap soracağına, tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanının dün aldığı karar dünya 5'ten büyüktür haykırışımızın adeta bir aksisedasıdır. İsrail'i bir kez daha uluslararası toplumun ve kurumların sesine kulak vererek, saldırılarını ve katliamlarını bir an önce durdurmaya çağırıyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne İzmir ne de İzmirlilik kimsenin tekelinde değildir. Bu şehre aşkla, azimle hizmet eden herkes İzmirlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm rezilliklerini Atatürk'ün silüeti altında gizleyeceklerini sananlar, 31 Mart'ta hak ettikleri dersi alacaklardır" dedi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan uluslararası adalet divanı israil izmir aday seçim
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