Başkan Erdoğan: Hedefimiz çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir
Başkan Erdoğan, "Hedefimiz Avrupa'dan Karadeniz'e, Kafkasya ve Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen "TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarı hikayesini beraber yazdık. Bundan sonra da aynı çizgide devam edeceğiz
Her iki seçimi de demokrasimize yakışır olgunlukla, rekor katılımla gerçekleştirdik
Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız. İş dünyasıyla, sivil toplumuyla, siyaset kurumuyla el birliği gönül birliği içinde inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz.
Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız
Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır
Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım, bu seçimin tartışmasız kazananıdır
Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yemiştir
Sandıkta tecelli edilen iradeyle kavga edilmeyeceğini anladıklarını ümit ediyorum
Milletten bir kez daha güven oyu almış bir yönetim olarak dünden itibaren çalışmaya başladık. 6 Şubat depremleri yaralarının sarılması ilk önceliğimizdir
Depremzedelerimiz sadece kayıplarının acısıyla mücadele etmediler. Aynı zamanda sırf oy tercihlerinden dolayı vicdansızlığa maruz kaldılar
Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız
Eski sistem tartışmalarını tamamen rafa kaldırmalı bugünden itibaren sivil siyasetin en büyük kazanımı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tekemmül ettirmeye odaklanmalıyız
Hedefimiz Avrupa'dan Karadeniz'e, Kafkasya ve Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir
Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız
Toplumumuzun farklı kesimlerinde yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız
Caddelerdeki o tablo asla unutulacak bir tablo değildir. Önümüzdeki 5 seneyi dolu dolu geçireceğiz
Sırf 3-5 oy daha fazla alabilmek için siyasi tarihimizin en rezil kampanyasını yürüttüler. Bu ülkenin ekonomisini Londra tefecilerine emanet edeceklerdi, edemediler
(İş dünyasına) Sizlerden ağızlarını her açtıklarında Türk ekonomisi ile ilgili sürekli kötü tablolar çizen felaket tellallarına prim vermemenizi istiyorum
Ayrıntılar geliyor...
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