VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya'da aşı olmayanlar için hayat pahalılaşıyor
Fed faiz kararını açıkladı
Yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ'cü yakalandı
Başkan Erdoğan'ın ABD'deki temasları sürüyor
Türkiye'de 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan: Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez
'TOGG, çip ve batarya krizine takılmayacak'
Oruç Reis'ten Mavi Vatan savunması
Johnson'dan Fransa'ya: AUKUS öfkeni aş
Bakan Çavuşoğlu ile Dibeybe arasında görüşme
Koronavirüs için bitiş tarihi verdi!
İşte çip krizinin altında yatan asıl sebep
Finlandiya'da kritik zirve
Bayraktar TB3 için geri sayım başladı
Bakan Kasapoğlu'ndan KYK iddialarına sert yanıt: Data bilmeden istismar
Fransa neden AUKUS'un dışına itildi?
Kamikaze İHA çağı başlıyor!
Fransa'daki Türk cinayetinde yeni gelişme
Suriye'den Türkiye'ye gireceklerdi... Sınırda yakalandılar
"Tarihin Sıfır Noktası" BM'nin bahçesinde
Akşener'in sırtını sıvazladığı FETÖ'cünün yalanı ortaya çıktı
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı
Başbakan Dibeybe karara isyan etti
Ağır darbe! Terör örgütü PKK ilk kez bu halde
22 Eylül 2021 Çarşamba 20:10:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 20:10:00

Başkan Erdoğan: Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, "Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." dedi.

Başkan Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi.

Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde, Türkiye'nin "mülteci ambarı" olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD'nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan ABD Afgan mülteciler
Ekranın sürpriz ikilisi

Ekranın sürpriz ikilisi
Beyaz Orkide Alkan'ı yaktı

Beyaz Orkide Alkan'ı yaktı
Hande'nin yanına koştu

Hande'nin yanına koştu
Teşkilat'a Uygun

Teşkilat'a Uygun
Babamdan çok görüşüyorum

Babamdan çok görüşüyorum
Ameliyat olacak

Ameliyat olacak
Sezen desteği

Sezen desteği
Fırtınaya rağmen Ziynet!

Fırtınaya rağmen Ziynet!
Ece yine mutsuz

Ece yine mutsuz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER