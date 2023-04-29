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"Ulaştırma yatırımları bir ülkenin ekonomik refahının en önemli göstergesidir"
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29 Nisan 2023 Cumartesi 00:54:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 00:54:00

Başkan Erdoğan: Ulaştırma yatırımları bir ülkenin ekonomik refahının en önemli göstergesidir

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ulaştırma yatırımları bir ülkenin ekonomik refahının en önemli göstergesidir. Üretimin, turizmin, ticaretin ve sonuçta da istihdamın lokomotifidir. Yol yenmez ama yollar sayesinde üretim olur, üretici mahsulünü satar, turist seyahat eder, sanayici ihracat yapar" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Köprünün açılışının ardından birilerinin "Köprü mü yiyeceğiz, yol mu yiyeceğiz?" diyerek söz konusu eserleri kötülemeye, değersizleştirmeye çalışacağını belirten Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Peki bu yollar, köprüler, havalimanları, demir yolları. Bu yatırımlar ne işe yarıyor? Ulaştırma yatırımları bir ülkenin ekonomik refahının en önemli göstergesidir. Üretimin, turizmin, ticaretin ve sonuçta da istihdamın lokomotifidir. Yol yenmez ama yollar sayesinde üretim olur, üretici mahsulünü satar, turist seyahat eder, sanayici ihracat yapar. Köprü yenmez ama köprüler sayesinde yatırım gelir, sanayi gelişir, ekonomi büyür, istihdam oluşur.

Tünel yenmez ama tüneller sayesinde 85 milyon hem birbirine kavuşur hem de insanımız evine helal rızık götürür. Havalimanları tek başına karın doyurmaz ancak havalimanları sayesinde şehirlerimiz dünyaya bağlanır, ticaretin hacmi artar, ülke bir ulaşım merkezine dönüşür. Tek başına hızlı trenle cebimize para girmez, fakat demir yolları sayesinde çevreci, konforlu ve güvenli ulaşım sağlanır, mal ve hizmetlerin dolaşımı kolaylaşır."

"HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ HER YATIRIM ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN KONMUŞ BİR TUĞLADIR"

Tüm bunların yanında ulaşım yatırımlarının vakitten, nakitten, yakıttan tasarruf olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bu eserler sayesinde yollarımız kan gölüne dönmez, vatandaşımız güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşur. Ulaşımda yaptığımız her yatırım, hayata geçirdiğimiz her eser, getirdiğimiz her hizmet, aynı zamanda ülkemizin güvenliği, refahı, geleceği için konmuş bir tuğladır. Bugün hizmete aldığımız Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de işte bu büyük vizyonun bir parçasıdır. Bugün Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı haline getirme hayalini konuşabiliyorsak, 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız bu güçlü altyapı sayesindedir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : erdoğan yatırım 14 mayıs seçim
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