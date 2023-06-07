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07 Haziran 2023 Çarşamba 15:27:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 15:27:00

Başkan Erdoğan ile Zelenski arasında kritik görüşme!

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Kahovka Barajındaki patlamayı araştırmak için uluslararası komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayarak, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Etiketler : Zelenskiy Erdoğan Kahovka Barajı
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