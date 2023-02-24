Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Zelenskiy'e teşekkür eden Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını belirtti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.
Deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Zelenskiy'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını belirtti.
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