24 Haziran 2020 Çarşamba 19:51:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 20:20:00
Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
Kaynak: AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Ayrıntılar geliyor
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