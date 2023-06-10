10 Haziran 2023 Cumartesi 16:28:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 16:28:00
Başkan Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti
Başkan Erdoğan, Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'da bulunan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti.
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