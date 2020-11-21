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21 Kasım 2020 Cumartesi 00:35:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 00:35:00

Başkan Erdoğan, uçan araba 'TUSİ'yi inceledi

Kaynak: DHA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan; ""Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çevirebilecek her adıma destek vereceğiz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam için harekete geçen herkesin yanında yer aldık, almayı sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan Fuar ziyareti ardından, "İhracat kapasitemizi artırarak tasarımından imalatına kadar her aşamasında yüksek teknolojiye geçişi sağlayarak, inşallah bu süreci başarıya ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından geliştirilen, güçlendirilmiş yapısı ve yeni tasarımıyla ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen uçan araba ‘TUSİ’yi inceledi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Türkiye'nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanan herkesle birlikte bu yolda yürümeye hazır olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

Erdoğan, “Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun diyorum. MÜSİAD'a milletimizin bu potansiyelini harekete geçiren iş insanlarımızı bir araya getirdiği ve giderek büyüyen organizasyonuyla desteklediği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÖVÜNÇ KAYNAĞI”

Üniversite tarafından gerçekleştirilen uçan araba TUSİ hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, fuarda ilgi odağı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gayretli, “Uzun bir süredir AR-GE çalışmalarını yürüttüğümüz ve başarılı deneme sürüşleri gerçekleştirdiğimiz TUSİ, MÜSİAD EXPO’da yeni tasarımıyla yer aldı. Yapısı güçlendirildi. Fuarda, Cumhurbaşkanımızın da ilgisine mazhar olmak bizler için övünç kaynağı oldu. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin sahip olduğu insan kaynağı verisi, her zaman tüm iş dünyasına ve devlet kurumlarına açıktır” diye konuştu.

Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

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